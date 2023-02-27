استشهاد صياد وإصابة آخر بهجوم داعشي في ديالى

2023/02/27 | 12:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مراسل تقدم اليوم الإثنين، باستشهاد صياد وإصابة آخر بهجوم داعشي في ديالى.

وقال مراسلنا إن “هجوماً داعشياً في منطقة جسر نارين شمال شرق ديالى تسبب باستشهاد صياد وإصابة آخر

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