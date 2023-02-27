2023/02/27 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OIFe6TjaKH4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يقع تحت يد الجمهوريين الضاربة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يقع تحت يد الجمهوريين الضاربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).