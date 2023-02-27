أول رد مصري على بيع جواز سفر الرئيس الراحل أنور السادات في مزاد علني بأمريكا

2023/02/27 | 12:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول رد رسمي مصري على بيع جواز سفر الرئيس الراحل أنور السادات في مزاد علني بأميركا، أعلنت مكتبة الإسكندرية أنها لم تتسلم جواز السفر من العائلة، ضمن مقتنيات الرئيس الراحل.وأكدت المكتبة أنها لم تستلم نهائياً أي جوازات سفر … Readmore

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