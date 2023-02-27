الخارجية العراقية تؤكد اهمية تنمية التعاون المشترك بين بغداد وباريس في مختلف المجالات

2023/02/27 | 12:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الاثنين، خلال استقباله السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه، أهمّيَّة تنميَّة التعاون المُشترَك بين بغداد وباريس.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف: إن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل السفير الفرنسيّ … Readmore

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