150 عائلة داعشية تستعد للانتقال من مخيم الهول الى مخيم الجدعة في الموصل

2023/02/27 | 12:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة حذر النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، الاثنين، الحكومة من مغبة الاستمرار في جلب واستلام العوائل الداعشية من سوريا باتجاه العراق، مبينا ان الوجبة القادمة من العوائل ستتجاوز الـ 150 اسرة .وذكر الدوبرداني عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك انه “نحو مائة وخمسين عائلة من سكان مخيم الهول السوري تم إبلاغهم …

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