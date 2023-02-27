"سعيد لأنني لست محل بوتين".. مسؤول CIA سابق يكشف المخاطر التي يواجهها بوتين

2023/02/27 | 12:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدد ستيف هول، رئيس العمليات الروسية السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الأنماط التي حدثت العام الماضي في الحرب الروسية الأوكرانية ويناقش ما إذا كان بإمكان بوتين الفوز.

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