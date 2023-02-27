2023/02/27 | 12:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، إكمال مشروع توطين الصناعة الدوائية في العراق، فيما أشار إلى إنجاز متطلبات الربط الالكتروني للضمان الصحي.

وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن “وزارتنا جزء من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومن أولويات القطاعات التي أولتها الحكومة هو القطاع الصحي”، مبينا أن “برنامجنا الوزاري يتضمن تطبيق قانون الضمان الصحي واكمال المستشفيات وتشغيلها بنظام حديث بمشاركة القطاع الخاص الأجنبي المتخصص بادارة المستشفيات والاهتمام بالرعاية الصحية”.

واضاف أن “هناك فقرات بقانون الضمان الصحي تحتاج الى الموازنة، إلا إننا أصدرنا تعليمات لتطبيق المرحلة الأولى من القانون، وانجزنا متطلبات الربط الالكتروني للضمان الصحي وسوف ندعو الشركات لتوقيع العقد بعد إقرار الموازنة”.

وذكر: “إننا نتابع اكمال المشاريع، حيث إن مستشفى البصرة جاهزة للافتتاح وبعد ذلك مستشفى ميسان سيكون جاهزاً أيضا، مع تأهيل عدة مستشفيات أخرى”، لافتاً إلى أنه “تمت المصادقة على مركز متكامل في الانبار وتأهيل وتحديث الاجهزة في جميع المستشفيات”.

وتابع انه “تم استكمال 8 أجهزة للمراكز القلبية وتسريع عدد غير قليل للعقود لأجهزة القلب إضافة إلى أجهزة غسل الكلى”، موضحا أن “الخدمات التي انجزت خلال 100 يوم تتضمن تأهيل مستشفى الكاظمية والكندي ومركز القناة وهو من المراكز المهمة، وافتتحنا عدداً من مراكز غسل الكلى إضافة إلى الردهة الجراحية والتعليمية في بغداد، و12 عيادة شعبية ومركز الحروق في الفلوجة”.

وأكد، أنه “تم إنجاز مشروع توطين الصناعة الدوائية وقدمنا تسهيلات لمصنعي الأدوية”، مشيراً إلى “اتلاف كميات كبيرة من المخدرات”.

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