السوداني: الحكومة عازمة على مكافحة الفساد

2023/02/27 | 12:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، عزم الحكومة على مكافحة الفساد.

وذكر بيان لمكتبه أن “رئيس مجلس الوزراء استقبل وفد منظمة الشفافية الدولية، بحضور سفيري الاتحاد الأوروبي وألمانيا لدى العراق، لاستعراض جهود الحكومة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، والخطوات العملية المتخذة على هذا المسار”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء عزم الحكومة على مكافحة الفساد، الذي يشكل أحد أهم أولويات البرنامج الحكومي “، مجددا” رغبة العراق في الإفادة من التجارب الدولية وخبرات منظمة الشفافية في مكافحة الفساد “.

من جانبه، أكد وفد المنظمة دعمه الجهود العراقية لتطوير آليات مكافحة الفساد، بما يضمن إحراز تقدم في هذا الإطار”، معربا عن تلمسه الإرادة الحقيقية لدى الحكومة العراقية في مكافحة الفساد، وهو ما دفع الوفد إلى زيارة العراق “.

وأضاف أن” اللقاء شهد التأكيد المتبادل على أن محاربة الفساد مسؤولية تضامنية تستلزم تعاون مؤسسات المجتمع المدني والجهات المستقلة، فضلا عن القضاء وباقي السلطات “.

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