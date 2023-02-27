نينوى.. قصف تركي يستهدف جبل سنجار

2023/02/27 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باستهداف جبل سنجار غربي نينوى بقصف تركي.

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