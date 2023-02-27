الإطاحة بتسعة إرهابيين من داعش في ثلاث محافظات

2023/02/27 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، الإطاحة بتسعة عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك والانبار وصلاح الدين.

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