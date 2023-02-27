مصرع وإصابة عمال بسقوط

2023/02/27 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، بمصرع عامل وإصابة اخرين جراء سقوط "كرين" في ميناء الفاو شمالي محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "سقوط "كرين" اثناء العمل بموقع شركة دايو الكورية بميناء الفاو شمالي محافظة البصرة أودى بحياة عامل واصاب اخرين بجروح بليغة".

واضاف أنه "تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

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