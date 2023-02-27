استجابة لما نشرته (بغداد اليوم).. الداخلية تعتقل احمد شايع في البصرة

2023/02/27 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على "احمد الشايع" صاحب شركة دويب المسيطرة على مشروع ميناء الفاو في محافظة البصرة على خلفية ما نشرته (بغداد اليوم).

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن " القوات الأمنية اعتقلت، اليوم، احمد الشايع بعد الملفات التي أثيرت مؤخرا بشأنه والتي تتعلق بملفات فساد وجريمة قتل مدير شركة كورية في محافظة البصرة".





وكانت (بغداد اليوم) قد حصلت على نسخ من أوامر قبض صادرة بحق أفراد عائلة بيت شايع في البصرة الذين يسيطرون على مشروع ميناء الفاو.

وتبين الوثائق صدور أوامر قبض صادرة بحق بيت شايع بسبب قيامهم بعمليات قتل وخطف وحرق منازل مواطنين.

واوضح المصدر لـ (بغداد اليوم) أن أبرز التهم الموجهة لبيت شايع هي قتل مدير شركة دايو الكورية بارك شل الذي وجدت جثته معلقة داخل المشروع بمشنقة".

وكشف المصدر أنه "رغم صدور أوامر قبض بحق بيت شايع لكن شركة الدويب التابعة لهم، تعمل داخل ميناء الفاو وبتواجد مالكيها (بيت شايع) الذي يجلسون مع كبار المسؤولين رغم صدور أوامر قبض صريحة بحقهم".

وشركة الدويب هي الشركة التي تعاقدت معها شركة دايو الكورية رسمياً، لتنفيذ ميناء الفاو حيث أن شركة دايو هي شركة إشرافية في حين ان شركة الدويب هي الشركة التنفيذية.

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