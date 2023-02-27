زلزال جديد يضرب شرق تركيا

2023/02/27 | 13:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، الاثنين، إن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق تركيا.

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