2023/02/27 | 13:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jBLE7SMmE64

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحنه بلد نفطي وماكو أي خدمات مقدمة للمواطن.. مواطن من بغداد يشكو الحال) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحنه بلد نفطي وماكو أي خدمات مقدمة للمواطن.. مواطن من بغداد يشكو الحال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).