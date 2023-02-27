المحكمة الاتحادية العليا ترسّخ مبدأ “حق العراقيين في التملك دون تمييز في جميع أنحاء البلاد”

2023/02/27 | 13:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً في الدعوى المرقمة 8/ اتحادية /2023 التي طعن بموجبها المدعين بدستورية الامر التشريعي رقم (12) لسنة 2004 قدر تعلق الامر بإلغاء القرار (117) لسنة 2000، ذلك ان المحكمة وجدت ان […]

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