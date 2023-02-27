2023/02/27 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية عن وصول الباخرة (( KIRWAN )) المحملة بـكمية 40200 الف طن من الرز التاليندي لصالح السلة الغذائية .اكدت ذلك السيدة مدير عام الشركة المهندسة (( لمى هاشم الموسوي )) واضافت ان الباخرة قد وصلت الى منطقة الادلاء في المياه الإقليمية وهي محملة بـمادة الرز التايلندي المقرر تجهيزه ضمن السلة الغذائية .واوضحت ان فريقا من فاحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية في الشركة استقلوا سطح الباخرة فور وصولها لسحب نماذج الرز بغية القيام بفحصه فحصأ اوليا ومن ثم ارسال النماذج الى مختبر قسم السيطرة النوعية المركزي العائد للشركة في بغداد لاستكمال بقية الفحوصات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل اطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء.” و بعد ظهور نتائج الفحص المختبري ستقوم الشركة بتفريغها واعداد خطة تسويقية للكمية وتوزيعها للمحافظات وحسب حاجة كل محافظة لغرض تجهيز المادة ضمن مفردات السلة الغذائية .كما بينت المدير العام ان نوعية الرز المستوردة والمتعاقد عليها هي من نوعيات الرز الابيض ذات الحبة الطويلة والمصنف ضمن اجود الانواع .واردفت الموسوي انه قد تم وصول (( 96 ))حاوية معجون الطماطم وبكمية (( 1927776 )) طن زنة 400 و 800 غرام لصالح السلة الغذائية ايضا" كما تم سحب النماذج من مادة المعجون لغرض فحصه وبيان صلاحيته للاستهلاك البشري .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: وصول أكثر من 40 الف طن رز تايلندي للسلة الغذائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: وصول أكثر من 40 الف طن رز تايلندي للسلة الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).