وزيرة المالية تؤكد ضرورة انتقال التعامل المصرفي من الورقي الى الالكتروني

2023/02/27 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

اجرت معالي وزيرة المالية الست طيف سامي زيارة ميدانية الى مصرف الرافدين واجتمعت بالمدير العام الدكتور علي كريم ومدراء الاقسام للاطلاع على واقع عمل المصرف والية تقديم الخدمات للزبائن .

واكدت الوزيرة على ضرورة تنفيذ البرنامج الحكومي وتحديدا في تطبيق النظام المصرفي والاهداف التي تتحقق من خلاله في الانتقال من التعاملات الورقية الى الالكترونية واختزال الوقت وتبسيط الاجراءات وتذليل المعوقات بعيدا عن الروتين وتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزبائن .

وتأتي الزيارة بهدف الوقوف على العقبات وتشخيص مكامن الضعف في أداء القطاع المصرفي والعمل على تجاوزها عبر تعزيز قدرات النظام المصرفي الشامل وتوفير متطلباته لضمان تقديم افضل الخدمات لزبائن المصرف.

وفي ختام الزيارة تفقدت الوزيرة اروقة اقسام وشعب المصرف وكانت لديها عدة توجيهات من شأنها تطوير وتعزيز المهام والقدرات الوظيفية فضلاً عن الاطلاع المباشر على سير الإجراءات الإدارية والفنية المعتمدة في المصرف والتقت مع عدد من المراجعين والاستماع لحاجاتهم وملاحظاتهم واوعزت بتذليل مختلف الصعوبات وتجاوزها والتخفيف عن كاهل المواطنين والمراجعين وفق الضوابط والقوانينالمكتب الاعلاميلمصرف الرافدين

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