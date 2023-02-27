مكافحة ارهاب كردستان يعلن مقتل قيادي عمالي بقصف تركي

2023/02/27 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أعلن جهاز مكافحة الارهاب في إقليم كردستان، اليوم الإثنين، مقتل قيادي في حزب العمال الكردستاني خلال قصف تركي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في الساعة 12:10 استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة لمسلحي (يبشه) في مجمع ( خانسور ) التابع لقضاء سنجار و تسبب القصف بمقتل قائد واثنين من عناصر الحزب".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بتعرض عجلة يقودها عناصر من حزب العمال الكردستاني لقصف عبر طائرة مسيرة تركية، شمالي قضاء سنجار في محافظة نينوى.

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