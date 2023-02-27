الاطاحة بثلاثة إرهابيين خطيرين في العاصمة بغداد

2023/02/27 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، الاطاحة بثلاثة إرهابيين خطرين في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيانها ان مفارزها “تواصل عملياتها الاستباقية ضد عصابات الكفر والارهابية، وبعمليات متفرقة في محافظة بغداد نتج من خلالها الإطاحة بثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة(٤/ارهاب) احدهم الارهابي المكنى ابو وهيب وهو من الارهابيين البارزين والمتابع من قبل ابطال وكالة الاستخبارات بعد هروبه الى احدى دول الجوار”.

وأشارت الى ان “القبض على الارهابي الاخر المكنى ابو انس والذي عمل ضمن صفوف داعش بما يسمى ولاية الجنوب والارهابي الثالث والذي اختصر دورة بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش بما يسمى قاطع ديالى”.

ولفتت الى ان “المتهم الأخير يمثل عنصر اسناد ومراقبة داخل البساتين في المحافظة ذاتها وتقديم معلومات عن تحركات القوات الامنية هناك ، وقد تم تصديق اقوالهم ابتدائيا وقضائيًا بالاعتراف”.

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