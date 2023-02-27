ارتفاع أسعار الذهب “الأجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد واسواق اربيل

2023/02/27 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

كما إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 386 الف دينار، وسعر الشراء 382 الف دينار، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاحد 383 الف دينار للمثقال الواحد.

بالإضافة إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 356 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 352 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و 395 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 470 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 430 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 415 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 355 ألف دينار.



ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

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