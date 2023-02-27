السوداني يستقبل منظمة الشفافية الدولية ويؤكد: مكافحة الفساد أحد أهم أولويات البرنامج الحكومي

2023/02/27 | 13:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، خلال استقباله وفد منظمة الشفافية الدولية، ان مكافحة الفساد أحد أهم أولويات البرنامج الحكومي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: ان الأخير “استقبل وفد منظمة الشفافية الدولية، بحضور سفيري … Readmore

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