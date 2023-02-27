زيلينسكي يقيل قائداً عسكرياً كبيراً يخوض معارك دونباس دون توضيح الاسباب

2023/02/27 | 13:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائدا عسكريا كبيرا يشارك في قيادة المعارك ضد القوات الروسية في شرق البلاد، لكنه لم يذكر سببا لهذه الخطوة.وفي مرسوم من سطر واحد، أعلن زيلينسكي إقالة إدوارد موسكاليوف من منصب قائد القوات المشتركة ل‍أوكرانيا، … Readmore

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