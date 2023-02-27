مكافحة إرهاب كردستان يكشف تفاصيل القصف التركي على سنجار

2023/02/27 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنكشف جهاز مكافحة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، تفاصيل القصف التركي الذي طال سنجار.

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