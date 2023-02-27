منتسب بالجيش يقدم على

2023/02/27 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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شيّع المئات من اهالي منطقة اليوسفية الشاب احمد الذي وافته المنية على يد احد منتسبي وزارة الدفاع، فيما طالب ذووه الحكومة والقضاء بانزال أقسى العقوبات بحق مرتكب الجريمة حتى لاتتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلا.

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