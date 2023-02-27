استشهاد قائد في الحشد الشعبي و اثنين من مرافقيه بغارة جوية تركية

2023/02/27 | 14:07 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سنوني استشهد بير سعد و اسمه الحركي ” بير جكو ” امر الفوج 80 بالحشد الشعبي و اثنين من مرافقيه بغارة جوية تركية ..و افاد مصدر امني ل ايزيدي 24 ، ان بير جكو و رفاقه كانوا يقومون بواجب العزاء في تعزية الشابين المغدورين قبل ايام في قرية ” بهرافا ” …

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