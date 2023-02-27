مقتل شخص جراء الزلزال الجديد في شرق تركيا

2023/02/27 | 14:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخص واحد على الأقل جراء الزلزال الجديد الذي وقع شرق تركيا، الاثنين، فيما تعرض عشرات الأشحاص الآخرين لإصابات، حسبما أعلن رئيس إدارة الطوارئ والكوارث التركية (أفاد).

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