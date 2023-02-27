2023/02/27 | 14:25 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تولي المرأة مناصب قيادية.. بين الرفض والقبول في المجتمع العراقي!!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7ofJa8w8brQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تولي المرأة مناصب قيادية.. بين الرفض والقبول في المجتمع العراقي!!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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