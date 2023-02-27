شقيق بسام الراوي ضمن القائمة الرسمية لمنتخب شباب قطر في كأس آسيا

2023/02/27 | 14:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، القائمة الرسمية لمنتخب شباب قطر المشاركة في بطولة كأس آسيا للشباب في أوزباكستان.وضمت القائمة 23 لاعباً بينهم اللاعب العراقي الأصل أحمد الراوي شقيق لاعب منتخب قطر الاول بسام الراوي.ويلعب أحمد الراوي في صفوف الكوركون الإسباني وسيمثل قطر في البطولة الآسيوي المقرر انطلاقها يوم الأربعاء المقبل.ويلعب […]

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