رونالدو ومايك تايسون في أشهر نزال بالعالم في السعودية (فيديو+ صور)

2023/02/27 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض جيك بول لأول خسارة في مسيرته الحديثة بالملاكمة على يد تومي فيوري الأحد، في الدرعية بالسعودية، تحت أنظار نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو وبطل الملاكمة السابق مايك تايسون.

وتفوق نجم تلفزيون الواقع البريطاني على منافسه الأمريكي أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بعد انقسام آراء الحكام في “نزال الحقيقة”.

ووسط ضيوف لامعين، مثل النجم البرتغالي رونالدو الذي انتقل للعب مؤخرا مع فريق النصر السعودي، وتايسون فيوري الأخ غير الشقيق لتومي وبطل العالم الحالي بوزن الثقيل استغل تومي هفوات بول خلال ثماني جولات.

وخطف رونالدو وتايسون الأضواء على المدرجات بعدما ظهرا يتجاذبان أطراف الحديث والتقاط الصور، وهو ما جعل تواجدهما عرضا آخر، خصوصا أن رونالدو كان برفقة نجله كريستيانو جونيور.

والتقطت كاميرا النزال رونالدو وهو يقوم بتعليم نجله جونيور بعضا من حركات الملاكمة، خلال مشاهدة نزال بول ضد فيوري، وسط تفاعل كبير من الجماهير المتواجدة.

وبات النجم البرتغالي أسرع لاعب ينجح بتسجيل ثلاثيتين “هاتريك” في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

رونالدو مع ابنه 🥊#نزال_الحقيقة_بالدرعية | #SSC pic.twitter.com/vExCjE3QuG

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 26, 2023

وقاد رونالدو فريقه النصر للفوز على ضمك بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات المسابقة المحلية.

وسجل رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 18، قبل أن يضيف الثاني والثالث بقدميه اليسرى واليمنى، في الدقيقتين 23 و44.

المصدر: “وسائل إعلام”

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