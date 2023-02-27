ارتفاع الروبل الروسي وبورصة موسكو في المنطقة الخضراء

2023/02/27 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الاثنين، كذلك صعد سعر صرف الروبل الروسي أمام العملتين الأمريكية والأوروبية.

وبحلول الساعة 12:17 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.60% إلى 2221.23 نقطة.

في حين صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.25% إلى 925.62 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 50 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 75.63 روبل.



فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 46 كوبيكا إلى 79.91 روبل.

المصدر: RT

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