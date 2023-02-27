«شاومي» الصينية تطلق هاتفاً ينافس أبل وسامسونغ

2023/02/27 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت شركة «شاومي» للعالم هاتفها الذكي الجديد، في الوقت الذي تحاول فيه الشركة الصينية الاستحواذ على حصة في سوق الهواتف الذكية الراقية ومنافسة «أبل» و«سامسونغ».وكان قد تم إطلاق الهاتفين «شاومي 13» و«شاومي 13 برو» في الصين أولاً في ديسمبر الماضي ولكن الشركة الآن تقدمهما إلى الأسواق في الخارج من خلال «المؤتمر العالمي للهاتف النقال».ويتضمن الجهاز «شاومي 13 برو» شاشة بحجم 6.73 بوصة، ورقاقة «سناب دراغون 8 الجيل الثاني» التي تُعد أحدث الرقاقات المنتجة بواسطة شركة كوالكوم الأمريكية.ويتضمن كذلك كاميرا ثلاثية العدسات وميزات أخرى مثل الشحن فائق السرعة.



وتحدثت الشركة عن قدرات كاميرتها التي شاركت في تصميمها الشركة الألمانية «لايكا».وتبدأ أسعار «شاومي 13» من 999 يورو (1053 دولار) بينما تبدأ أسعار «شاومي 13 برو» من 1299 يورو.وشهدت الشركة ظروفاً عسيرة في عام 2022 حيث انخفضت شحنات تسليم الهواتف الذكية بنسبة 26% على أساس سنوي، وفقاً لشركة الأبحاث «آي دي سي»، IDC، وهو أكبر انخفاض بين أكبر خمسة من بائعي الهواتف.

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