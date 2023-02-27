2023/02/27 | 14:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4K3Ie8AguSE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. داود الحلفي: ستخرج تظاهرات عارمة اذا ما تم التعديل على قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. داود الحلفي: ستخرج تظاهرات عارمة اذا ما تم التعديل على قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).