شاهد بالفيديو.. شاهد .. اخر مستجدات التظاهرات الغاضبة من امام البرلمان العراقي

2023/02/27 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u12BSPIp9UU

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