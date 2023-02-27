هبوط قوي في ارباح المصرف العراقي التجاري في 2022

2023/02/27 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

شهدت أرباح المصرف التجاري العراقي، انخفاضا ملحوظا في عام 2022 بنسبة 10.7٪.، بالمقارنة مع 2021.

وحقق المصرف، أرباحا خلال العام 2022 اكثر من 12.1 مليار دينار بينما في العام 2021 كانت 13 مليار دينار.

وبلغت اجمالي الإيرادات خلال السنة الماضية، 27 مليار دينار منخفضة عن 2021 التي بلغت 29.3 مليار دينار.

وارتفعت موجودات المصرف من 512 مليار دينار الى نحو 529 مليار دينار، بالإضافة الى ودائع المصرف التي وصلت الى 167.6 مليار دينار.

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