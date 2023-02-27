إبراهيموفيتش حول عودته الى الملاعب: لقد عانيت كثيرا وسأمنح راتبي الى لياو

2023/02/27 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

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علق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، على عودته للملاعب بعد فترة غياب بلغت 9 أشهر.

وظهر إبراهيموفيتش لأول مرة على أرض الملعب هذا الموسم، بعدما شارك لعدة دقائق خلال مواجهة أتالانتا بالجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات لشبكة "فوتبول إيطاليا": "إذا اضطررت إلى سرد القصة كاملة للإصابة، سأبقى هنا لساعات.



لقد عانيت كثيرًا خلال الأشهر الـ6 الأخيرة من الموسم الماضي".

وأضاف: "كنت أرغب في مساعدة الفريق بكل الطرق، حتى عندما لم أستطع اللعب.



كان بإمكاني إجراء الجراحة قبل 6 أشهر من نهاية الموسم، لكنني قلت يمكننا الفوز بلقب الدوري".

وتابع: "لقد وعدت المدرب بتأجيل الجراحة لأنني أردت مساعدة الفريق.



لم يسبق لي أن تعرضت لهذه المعاناة في مسيرتي، كما حدث لي في الموسم الماضي من أجل الفوز باللقب".

وواصل: "إذا لم أضع أهدافًا لنفسي، سأتراخى وأشعر بأنني أنتمي للماضي.



لا أنا أنتمي للحاضر وأريد تحدي زملائي في الفريق من أجل اللعب، وإلا لن أكون هنا".

وأكمل: "لا أريد أن أكون هنا بسبب ما فعلته قبل عام أو قبل 5 أو 10 سنوات.



إنه من أجل ما أفعله الآن.



إذا لم أحقق نتائج أو اعتقدت أنني بحاجة فقط للعب آخر 5 أو 10 دقائق، سأبقى في المنزل.



لكن أريد خوض المباراة بأكملها".

وسُئل إبراهيموفيتش إذا كان يمكنه إقناع رافائيل لياو بتوقيع عقد جديد مع ميلان، ورد: "لقد خفضت راتبي كي أمنحه المزيد من المال..



أنا ألعب تقريبا بشكل مجانًا، إذا كان يريد منزلي، سأمنحه ذلك".

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