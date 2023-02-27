2023/02/27 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على أهمية المضي بمشروع القناة الجافة.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/،ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يؤكد اهمية المضي في مشروع القناة الجافة المركز الخبري الوطني.

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