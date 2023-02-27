2023/02/27 | 15:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطولة دبي المفتوحة للتنس بعد تحقيقه، الاثنين، إنجازا تاريخيا، بعد أن دخل أسبوعه رقم 378 بصفة عامة في صدارة التصنيف العالمي، متجاوزا الألمانية شتيفي غراف، في كونه أكثر اللاعبين تربعا على القمة في اللعبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة بتاريخ التنس.. ديوكوفيتش يحقق رقما أسطوريا "للجنسين") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة بتاريخ التنس.. ديوكوفيتش يحقق رقما أسطوريا "للجنسين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).