ضجر منها الكويتيون قبل ذلك.. العراقيون يراقبون تدخلات السفيرة الامريكية بالشأن العراقي

2023/02/27 | 15:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: تثير جولات السفيرة الامريكية في بغداد، الينا رومانوفسكي، بين المؤسسات والشخصيات...

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العراقيون يراقبون تدخلات السفيرة الامريكية بالشأن العراقي أولاً على المسلة.

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