المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بحق التملك للعراقيين بجميع انحاء العراق دون تمييز

2023/02/27 | 15:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين ، عن اصدارها حكم يرسخ مبدأ “حق العراقيين بالتملك دون تمييز بجميع أنحاء العراق”.وذكرت المحكمة في بيان أنها “اصدرت حكم في الدعوى المرقمة 8/ اتحادية /2023 التي طعن بموجبها المدعين بدستورية الامر التشريعي … Readmore

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