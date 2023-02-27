ادارة الكوارث التركية: زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر يضرب ملاطية في تركيا

2023/02/27 | 15:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر ولاية ملاطية شرقي تركيا.وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 12:04 (09:04 تغ).وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 6.96 كيلومترات تحت سطح الأرض، … Readmore

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