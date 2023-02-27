هل من ضرورة لمراقبة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بأطفالكم؟

2023/02/27 | 15:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفضل العديد من المراهقين الاتصال بالإنترنت، بحسب استطلاع لمركز أبحاث بيو أجراه حول المراهقين وحياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.وشعر 71٪ أن وسائل التواصل الاجتماعي تسمح لهم بعرض إبداعاتهم.إليك 7 أسئلة يجب أن تطرحها على نفسك، فيما تتفقد حسابات طفلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

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