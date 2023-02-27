2023/02/27 | 15:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تناهز اعداد العاطلين في العراق قرابة 5 ملايين عاطل عن العمل، بالرغم من كونها ترتفع لاكثر من 10 ملايين وفق تقديرات برلمانية، الا ان وفق الارقام الرسمية العراقية للسلطات التنفيذية تحوم حول الـ5 ملايين، بالاعتماد على النسبة المعلنة مؤخرا من وزارة التخطيط.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان “نسب البطالة في العراق بموجب آخر مسح نفذه الجهاز المركزي للاحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وصلت الى 16.5% بين السكان الذين هم بعمر 18 الى 63 سنة النشطين اقتصادياً”، ويمثل هؤلاء اكثر من 25 مليون مواطن، مايعني تناهز نسبة العاطلين الـ5 ملايين.

وأوضح الهنداوي أن “هذه النسبة تشمل الذين هم داخل القوى العاملة الذين يبحثون عن عمل والقادرين عليه، اما الشريحة الأخرى فهي خارج القوى العاملة مثل ربات البيوت وطلبة الجامعة”.

المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، نوه الى “تباين نسب البطالة بين الشباب بحسب الفئات العمرية، حيث ترتفع بين 18 الى 30 سنة الى حوالي 21% ثم تنخفض كلما تقدم العمر عند اعمار 30 الى 50 سنة الى اقل من ذلك، ومن ثم تنخفض عند الاعمار المتقدمة”.

واشار الهنداوي الى ان “استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة من شأنه أن يوفر فرص عمل، وبالتالي هنالك العشرات والمئات من هذه المشاريع التي توفر فرصاً جيدة للعاطلين عن العمل، اضافة الى المشاريع المستمرة ومشاريع القطاع الخاص والمشاريع الجديدة”، لافتاً الى “وجود اجراءات بهذا الصدد، من قبيل إلزام الشركات الاستثمارية الاجنبية بمنح نسبة من فرص العمل للعراقيين، ما يخلق فرص العمل للشباب”.

يذكر ان الشركة الألمانية “ستاتيستا” المختصة في الاحصائيات الدولية، أعلنت في تقرير سابق معدل البطالة في العراق من 2002 إلى نهاية 2021.

وقالت الشركة في تقريرها أنه في عام 2021، ظل معدل بطالة الشباب في العراق دون تغيير تقريباً عند حوالي 27.2%.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 ملايين عاطل في سجلات العراق الرسمية.. والواقع قد يكون ضعفا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 ملايين عاطل في سجلات العراق الرسمية.. والواقع قد يكون ضعفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).