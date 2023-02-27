السوداني: مشروع القناة الجافة يمثل

2023/02/27 | 15:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، على أهمية المضي بمشروع القناة الجافة الذي يمثل "فرصة واعدة" لمستقبل العراق الإقتصادي والتنموي".

وذكر مكتب السوداني في بيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الإثنين، اجتماعاً خصص لمتابعة مشروع القناة الجافة".

وأضاف البيان، أن السوداني "استمع إلى عرض شامل لآخر التطورات في أعمال الشركة الإيطالية الإستشارية في مشروع القناة الجافة (طريق التنمية)".

وشدد السوداني على "أهمية المضي في هذا المشروع الحيوي، وما يمثله من فرصة واعدة لمستقبل العراق الإقتصادي والتنموي".

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