البورصة تغلق على هبوط في جلسة الاثنين

2023/02/27 | 15:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أغلقت البورصة، اليوم الاثنين، متراجعة بنسبة 1.21، بعد تراجع أسهم الشركات الكبيرة مثل بغداد للمشروبات الغازية واسياسيل.

وتداولت البورصة اسهم 33 شركة، منها 18 شركة انخفضت أسهمها، بينما وصل التداول الى 453.9 مليون سهم بقيمة 701.5 مليون دينار.

ولليوم الثاني على التوالي ارتفعت اسهم مصرف الطيف الإسلامي لتصل الى 740 فلسا، بنسبة 1.27٪، والكندي لانتاج اللقاحات بنسبة 0.65٪، والمعمورة العقارية التي وصل سهمها الى 13.3 دينارا.

بينما تراجعت اسهم شركة بغداد للمشروبات الغازية من 3.1 دينار الى 2.92 دينارا، مصرف سومو بنسبة 5٪.

وخرج المستثمرون الأجانب من شركتي مصرف بغداد وبغداد للمشروبات الغازية، اذ باعوا اكثر من 70 مليون سهم بقيمة 141 مليون دينار.

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