2023/02/27 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميناء الفاو الكبير ..قصة تحدٍ | من بغداد مع نجم الربيعي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميناء الفاو الكبير ..



قصة تحدٍ | من بغداد مع نجم الربيعي قناة التغيير الفضائية.

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