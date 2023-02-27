البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقية

2023/02/27 | 15:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٥.

وذكرت الدائرة الغعلامية للمجلس أن “مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٥”.

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