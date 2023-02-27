البرلمان: تشكيل لجنة خبراء مختصة باختيار مجلس المفوضين لمفوضية لحقوق الإنسان

2023/02/27 | 15:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة خبراء مختصة باختيار مجلس المفوضين لمفوضية لحقوق الإنسان.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان أن “مجلس النواب صوت على تشكيل لجنة خبراء مختصة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان”.

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم (٩) من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية في الدورة الانتخابية الخامسة”.

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