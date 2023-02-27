البرلمان يقرر تشكيل لجنة مختصة لاختيار مجلس مفوضين حقوق الإنسان

2023/02/27 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة مختصة لاختيار مجلس مفوضين حقوق الإنسان.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مجلس النواب صوت على تشكيل لجنة خبراء مختصة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان".





وفي وقت سابق أعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس، التصويت على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۸ الى جلسة يوم السبت المقبل.

وافتتح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ظهر اليوم الاثنين، أعمال الجلسة رقم 9 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الأول.





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