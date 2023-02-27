البرلمان يؤجل تقرير ومناقشة مقترح تعديل قانون الانتخابات

2023/02/27 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، تأجيل تقرير ومناقشة مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب صوت على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۸ الى جلسة يوم السبت المقبل".

وعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بعد أن تم تأجيلها نصف ساعة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، أن "الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة رقم 9 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الأول".

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