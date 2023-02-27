البرلمان يعقد جلسته بعد اكتمال النصاب القانوني

2023/02/27 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة رقم 9 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الأول".

وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس النواب، تأجيل جلسته نصف ساعة.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئاسة البرلمان قررت تأجيل الجلسة المقرر عقدها اليوم، نصف ساعة".

وأمس الاحد، نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال جلسة اليوم، ويتضمن سبع فقرات منها التصويت على تشكيل لجنة خبراء مختصة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، بالإضافة الى تقرير ومناقشة مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

أدناه جدول أعمال الجلسة:

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